Was die Betriebe an Agrar-Subventionen der EU bekommen, das lässt sich nachlesen. Ein EU-Verzeichnis listet das peinlich genau nach Kategorien auf. Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen stehen im Bundesanzeiger, zuletzt für 2021. Gut 450.000 Euro erhielt die Genossenschaft demnach in dem Jahr aus EU-Mitteln. Der Gewinn der Genossenschaft lag mit 370.000 Euro darunter. Ohne einen außerplanmäßigen Maschinenverkauf wäre er noch niedriger ausgefallen. Insgesamt flossen 2021 gut 200 Millionen Euro aus EU-Mitteln an Thüringer Betriebe.