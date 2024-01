In Ostthüringen hat es bereits am Samstag eine Demonstrationsfahrt von Landwirten gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Traktoren am Abend in Altenburg losgefahren, über die B7 ging es bis ins Stadtgebiet von Schmölln. Die Beamten sprachen von einer spontanen Demonstration, die nach einer Stunde beendet gewesen sei. Bis zu 50 Landmaschinen seien beteiligt gewesen. "Störungen oder Blockaden wurden in diesem Zusammenhang nicht bekannt", hieß es in der Polizei-Mitteilung.