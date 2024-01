Der Bahnstreik hat in Thüringen am Mittwoch zu erheblichen Beeinträchtigungen im Fahrplan der Deutschen Bahn gesorgt. Die Konkurrenten der Bahn hatten dagegen am ersten Streiktag nur mit vereinzelten Zugausfällen zu kämpfen. Dagegen berichteten Zugbegleiter von mehr Fahrgästen als sonst, sagte eine Sprecherin der Erfurter Bahn.