Der Thüringer Philologenverband, der gewerkschaftlich die Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien vertritt, sieht den Bildungsauftrag für das kommende Schuljahr gefährdet. Verbandsvorsitzende Heike Schimke sagte, in diesem Schuljahr könne an den meisten Gymnasien der Unterricht nur noch mithilfe planmäßiger, mancherorts drastischer Stundenkürzungen abgesichert werden.