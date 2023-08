Doch es gibt Zweifel, ob der Staat jetzt per Verbot eingreifen muss. Das Thüringer Bildungsministerium sagt, zuerst sind die Eltern verantwortlich dafür, ob das Kind ein Handy bekommt und wie es das nutzt. Das sehen auch der Thüringer Lehrerverband und die Elternvertretung so. Eltern müssten ein gutes Beispiel sein, wie eine angemessene Nutzung aussieht. Und da kann nach Meinung des Ministeriums Medienbildung in der Schule besser helfen als ein pauschales Verbot. Das sieht auch die Landeselternsprecherin so.