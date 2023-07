Heute hat sich das komplett gedreht, sagt Felix Knothe, der Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums. Von den Schulen selbst bis zu den Bürgermeistern der Gemeinden sind quasi alle mit Trommeln ausgestattet, die nur noch gehört werden müssen.

Wir haben den Weg eingeschlagen zu einer sehr offenen Willkommenskultur für Lehrer. Felix Knothe, Sprecher Thüringer Bildungsministerium

Das gilt auch für Quereinsteiger oder Wiedereinsteiger. Das bedeutet, auch Interessenten, die einst abgewiesen wurden und vielleicht sogar in andere Berufe gegangen und wenig nachtragend sind, dürfen sich gern wieder melden. Stellen gibt es genug und es kommen quasi täglich welche dazu. Es sind aktuell so viele, dass der Server durchaus fünf Sekunden braucht, die 765 Stellen (Stand 7.7.23) auch anzuzeigen. An dem offensichtlichen Filterproblem werde aber gearbeitet.

Und viele Kritikpunkte von zu späten Ausschreibungszeitpunkten, schlechtem Umgang mit Referendaren, umständlichen Bewerbungsverfahren, wenig ausgeschriebenen Stellen und unattraktiven Rahmenbedingungen sind längst ausgeräumt, so Felix Knothe und verweist auf das schwere Erbe, das man angetreten habe.

Aber auch Schulämter und Bildungsministerien lernten dazu. Wer hätte gedacht, dass das Land Thüringen einmal Imagefilme fördert, die für Lehrer werben? Beispiel: Das Video der Staatlichen Regelschule Unterwellenborn.

Wie geht man künftig mit Referendaren um?

Raus aus dem Studium, rein in den Stress. Das Referendariat, also die Stelle, wo man den letzten praktischen Schliff bekommt, war in Thüringen bisher sehr zentral organisiert. Auch erlebten viele Teilnehmer diesen Ausbildungsabschnitt weniger als Hilfestellung, sondern als stark leistungsorientierte Drucksituation.

Referendarinnen und Referendare sollen bei der Lehrerausbildung noch mehr unterstützt werden. Bildrechte: IMAGO/Panthermedia

Das soll jetzt anders werden, es soll mehr unterstützt werden, die künftigen Anforderungen an den Schulen zu meistern. Auch war es bisher nicht erstrebenswert, irgendwo in einer Schule im ländlichen Raum zu landen, wenn das Studienseminar - also der theoretische Teil einschließlich der Fachleiter - in Erfurt beheimatet war. Logisch, dass man zuerst dort nach einer Schule gesucht hat. Dieses Studienseminar wird ab August quasi dezentralisiert und künftig in fünf Regionen durchgeführt.

Die Studienseminare für die Referendare werden in Gera, Erfurt, Nordhausen, Eisenach und Meiningen stattfinden. Felix Knothe, Sprecher Thüringer Bildungsministerium