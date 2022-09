Im Kampf gegen Lehrermangel in Thüringen sollen ab Oktober Zulagen an junge Lehrer ausgezahlt werden. Für eine entsprechende Verordnung habe das Kabinett bei seiner Klausur auf Schloss Ettersburg bei Weimar den Weg freigemacht, sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Dienstag. Die Zuschläge gehen an Lehrer, die nach Ende der Ausbildung dort unterrichten, wo der Lehrermangel besonders groß ist.