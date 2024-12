Es ist fast fünf Jahre her, dass ein Bild aus Thüringen sehr schnell viral ging: Das Bild, wie Susanne Hennig-Wellsow (Linke) Thomas Kemmerich (FDP) einen Blumenstrauß vor die Füße wirft. Der Strauß war sehr wahrscheinlich für Bodo Ramelow gedacht, der sich am 5. Februar 2020 erneut zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen lassen wollte.

Doch statt Ramelow wurde überraschend Kemmerich gewählt. Statt diesem die Hand zu geben um zu gratulieren, hat Hennig-Wellsow die Blumen fallenlassen, eine Verbeugung angedeutet, sich umgedreht und ist gegangen. Der Thüringer Blumenwurf wurde zu einem eigenen Begriff in der medialen und politischen Landschaft Deutschlands und über die Landesgrenzen hinaus berühmt.

"Egal, mit wem du sprichst, jeder kennt den Thüringer Blumenwurf, jeder weiß sofort, was es ist", sagt Yvonne Andrä, Künstlerin und Filmemacherin aus Weimar. Deshalb wurde dieser Blumenwurf zum Aufhänger für ein Kunstprojekt: Das Blumenwurf-Projekt.

Der Ausgangspunkt des Projektes war ein Gedanke, der Andrä "ziemlich beschäftigt" hat, wie sie erzählt. Nämlich, "dass es im Osten eine andere Art Unzufriedenheit mit der aktuellen Lage gibt und teilweise auch Wut", sagt sie. "Mich hat sehr interessiert, warum das so ist."

Blumenwurf auf den Straßen Thüringens

Doch wie sollte die Filmemacherin mit Leuten außerhalb ihres eigenen Kreises ins Gespräch kommen? An dieser Stelle sei die Idee ins Spiel gekommen, den Akt des Blumenwurfs der parlamentarischen Bühne zu entreißen und ihn auf die Straßen von Thüringen zu bringen, sagt Andrä.

Sie beschreibt den Blumenwurf einerseits als einen "Akt der Wut" und andererseits als "Grabesstrauß der politischen Träume". Andrä: "Für mich hat Wut etwas damit zu tun, dass eine Art von Hoffnung oder Wunsch oder Traum oder Vorstellung vom Leben nicht erfüllt wird. Etwas, von dem du erwartest, dass es passiert, passiert nicht. Das ist etwas, was Wut auslösen kann."

Und so haben sich Yvonne Andrä und der Künstler und Schriftsteller Stefan Petermann im Sommer 2024 aufgemacht, um die Menschen in einigen kleineren Thüringer Orten zu fragen, worauf sie wütend sind.

Sie hatten eine Tafel dabei, auf die die Menschen etwas schreiben konnten. Sie hatten drei Blumensträuße dabei, die die Menschen werfen konnten: einen Kunstblumenstrauß, einen getrockneten Strauß und einen frischen Blumenstrauß.

Sie wollten mit den Leuten reden und zuhören und das ganze zum Online-Projekt machen. "Wir wollten das auf den Straßen von Thüringen als Happening inszenieren, gucken, was passiert denn da, darüber schreiben und den Akt an sich fotografieren."

700 Seiten Gespräche und Fotos

Am Ende haben Andrä und Petermann Gespräche und Fotos auf 700 Seiten gesammelt. Auf ihrer Website könne man sich da durchklicken, sagt die Kulturwissenschaftlerin. Die beiden planen dazu auch Ausstellungen, zum Beispiel in Schloss Burgk. Was für Menschen zu dem Projekt kamen, worauf sie wütend sind was sie überrascht hat, haben wir Yvonne Andrä im Interview gefragt:

Wo haben Sie mit den Menschen gesprochen?

Wir waren in kleinen Dörfern: in Eichstruth, Meusebach und in Burgk, einem Ortsteil von Schleiz. Und wir waren in kleineren Städten: in Bad Frankenhausen, in Pößneck, in Eisenberg und in Weimar. Wir wollten unbedingt das ländliche Thüringen abbilden, weil Thüringen das ländlichste Bundesland ist.

Wie viele Menschen kamen zu den Gesprächen?

Wir hatten an die 80 Gespräche. Die Menschen kamen aus unterschiedlichen Gründen, entweder weil sie uns kannten, weil wir da halt saßen oder weil sie es interessant fanden.

Was waren das für Menschen?

Wir hatten jede Gesellschaftsschicht bei uns sitzen. Wir hatten einen Obdachlosen, eine Zahnarzthelferin, eine Bibliothekarin, Psychotherapeuten, Politiker, Lehrerinnen, Schauspieler, einen Regisseur, Lkw-Fahrer, einen Zimmermann, Rentner und Pensionäre. Das war ein breiter Spiegel der Bevölkerung.

Sie wollten mit ihrem Projekt erfahren, worauf die Menschen wütend sind. Worauf sind die Menschen denn wütend?

Bestimmte Themen, die medial stark gespiegelt werden, haben wir auch gefunden. Zum Beispiel wurden die Themen "Krieg und Frieden" und "Migration" öfter angesprochen.

Ansonsten gab es vieles, worauf die Leute wütend waren: auf die Ungerechtigkeit, auf soziale Zustände, auf die fehlende Wertschätzung von Arbeit, auf die zunehmende Aggressivität der Bevölkerung, auf das Gesundheitssystem.

Wir hatten Leute, die gesagt haben, sie sind wütend darauf, dass das Schulsystem so in Gewinner und Verlierer sortiert. Dass diejenigen, die kein Abitur machen können, nicht so wertgeschätzt werden und weniger verdienen.

Es gab Leute, die gesagt haben, sie sind wütend darauf, dass sie nicht wütend sein durften. Frauen, die erzählt haben, dass sie Wut erst lernen mussten und wütend darauf sind, dass sie nur Schweigen gelernt haben.

Und dann gab es Leute, die gar nicht wütend waren und finden, dass die Gesellschaft mal wieder abrüsten solle.

Das war ein so breites Feld und wer denkt, er weiß etwas über Wut, dem kann ich nur sagen, vergiss es. Und wer glaubt, er weiß etwas über den Osten, dem kann ich auch nur sagen, vergiss es.

Es gibt nicht den Osten. Die Welt ist so reich. Wir sollten uns vielleicht für Gespräche vornehmen, uns für einen Abend nur um ein Thema zu kümmern. Sprechen wir doch mal darüber, was man mit Liebe verbindet oder mit Wut oder mit Freude. Du wirst so viele Dinge hören und wirst erstaunt sein, wie viel reicher als das, was wir immer lesen, die Sprache und die Gedanken der Menschen sind.

Was hat Sie denn besonders überrascht?