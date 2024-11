Beispielsweise bei den drei Landtagswahlen in Thüringen , Brandenburg und in Sachsen . Da sind es die "Ostwahlen". Oder auch beim Fußball. Es gab den Fall: Pokalspiel Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund. Da ging es für Fußballverhältnisse gut ab. Es gab viel Pyrotechnik, einige Prügeleien unter den Fans. Und dann gab es einen Bericht: "Dynamo Dresden, Ganz schlimmer Verein, schlimme Fanszene". Danach wurde in dieser Sportschau umgeschaltet zum nächsten Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt. Das erste Bild war eine ganze Frankfurter Kurve voll mit Pyro und es beginnt mit "super Stimmung hier in Frankfurt".

Also ist Ost-Identität nur ein Konstrukt, das so geschaffen wurde?

Meine eigentliche Antwort ist immer die Aushandlung zwischen Selbst- und Fremdzuschreibung. Natürlich gibt bestimmte kulturelle Eigenheiten: in Thüringen ist es die Bratwurst, in Mecklenburg-Vorpommern ist es der Fisch, in Brandenburg sind es die Seen und die Wälder. Und das prägt natürlich alles, aber diese typisch ostdeutschen Sachen gibt es nur in der Fremdzuschreibung. In der Selbstbeschreibung ist das "Ostdeutsche" sehr vielfältig.