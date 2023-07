Auch in Sachsen bleibe die Situation angespannt, sagt Renke Coordes, Sprecher des Staatsbetriebs Sachsenforst. Gerade die Regionen, die bereits die letzten Jahre betroffen waren, seien erneut gefährdet. So gebe es abermals eine Zunahme an Borkenkäfern in der Sächsischen Schweiz, dem Oberlausitzer Bergland und dem Zittauer Gebirge. Auch Sachsen-Anhalt und Thüringen seien betroffen.