Fallen müssen regelmäßig bewirtschaftet werden. Das heißt: Die nicht ganz billigen Pheromone, die Lockstoffe, müssen erneuert werden, weil sie verdunsten und die eingefangenen. Die verendeten Borkenkäfer müssen außerdem entfernt werden. Ohne Lockstoffe geht kein Käfer in die Falle, und wenn darin die Artgenossen das Zeitliche gesegnet habe, entstehen Gerüche, die genau das Gegenteil bewirken.

In Zeiten von Massenvermehrungen stehen wir also auch mit den Fallen recht hilflos da, trotzdem werden sie aber durchaus eingesetzt. Zum Beispiel lassen sich damit Waldränder schützen nach dem Motto: Wehret den Anfängen. Doch auch hier gilt: Gezielt aufstellen, regelmäßig vorbei schauen und auch Tiere befreien, die sich in den Fallen verfangen haben und eben keine Borkenkäfer sind.