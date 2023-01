Vor allem in Ost- und Südthüringen mit den Forstämtern Schleiz, Saalfeld-Rudolstadt, Neuhaus, Gehren, Schönbrunn und Sonneberg hat laut Landesforstanstalt ein Schwerpunkt gelegen. Ein Grund sei das über lange Zeit trockene und warme Wetter im vorigen Jahr gewesen. Die Gesamtschadfläche betrage derzeit etwa 76.000 Hektar - nicht nur in den Staatsforsten, auch in den Wäldern von kommunalen und privaten Waldbesitzern.