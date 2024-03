Wenn das Gesetz am 1. April so kommt, dann stellt das die Staatsanwaltschaft in der Praxis vor kaum lösbare Probleme.

In erster Linie geht es um Strafverfahren, in denen Haft- und Bewährungsstrafen noch nicht vollständig verbüßt oder Geldbußen noch nicht eingetrieben wurden. Hannes Grünseisen von der Staatsanwaltschaft Erfurt sagte MDR THÜRINGEN, wenn das Cannabis-Gesetz am 1. April so komme, dann "stellt das die Staatsanwaltschaft in der Praxis vor kaum lösbare Probleme". Alle Kollegen seien an dem Thema dran, aber es werde sehr schwierig, erst recht in so einem kurzen Zeitfenster. Grünseisen geht von "sehr vielen Fällen" aus.