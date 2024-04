Bildrechte: Colourbox.de

Legalisierung Cannabis legal: So ist der Stand bei den Social Clubs in Thüringen

01. April 2024, 12:04 Uhr

Seit Montag ist der Konsum und Besitz von Cannabis-Produkten in bestimmten Mengen straffrei. In Thüringen haben sich zur legalen Abgabe bereits einige Social Clubs gegründet. In Erfurt gibt es einen großen Ansturm, in kleineren Städten zögert man noch, auch aus Kostengründen. Bis die Clubs losglegen dürfen, dauert es noch.