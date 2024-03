Der Thüringer Landesverband der Kleingärtner hat auf das weiterhin geltende Anbauverbot für Cannabis hingewiesen. Wie der Landesverband der Gartenfreunde mit Sitz in Sömmerda mitteilte, darf künftig Cannabis nur in der Wohnung oder am Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes angebaut werden. Dazu gehöre aber nicht die Kleingartenanlage.

Zudem müssten die Pflanzen so geschützt werden, dass Unberechtigte - vor allem aber Kinder und Jugendliche - nicht darauf zugreifen können. Die gewöhnlichen 1,20 Meter hohen Zäune in Kleingartenanlagen böten keinen ausreichenden Schutz, so der Verband. Ob sich Kleingärtner an die Regeln halten würden, sei aber nur schwer zu kontrollieren.