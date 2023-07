Legalisierung von Cannabis Die Regierungspläne sehen vor, den Besitz von 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf für Erwachsene künftig zu erlauben. Im Eigenanbau zu Hause sind dann bis zu drei Pflanzen erlaubt. In einer zweiten Stufe will die Bundesregierung in Modellregionen für fünf Jahre auch den Verkauf über lizenzierte Fachgeschäfte testen.

Das Gesetz geht nach Meinung von Wurth in die richtige Richtung: "Es wird ein riesen Schritt nach vorne gemacht. Auf einmal wären wir in Europa an der progressiven Spitze. Denn momentan sind wir noch total repressiv, vor allem was die Verfolgung durch die Polizei angeht."