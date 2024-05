In Thüringen sind bisher nur wenige Cannabis-Verurteilte aus der Haft entlassen worden. Das hat eine Anfrage bei den vier Thüringer Staatsanwaltschaften ergeben. Genaue Zahlen wurden nicht genannt. Die Prüfung der Einzelfälle dauere weiter an. Deutschlandweit wurden bereits 125 Verurteilte wieder auf freien Fuß gesetzt - davon allein 50 in Nordrhein-Westfalen.