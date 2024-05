Man merkte beiden Teams an, dass die Spannung bereits etwas raus war. Erst nach einer halben Stunde meldeten sich die Erfurter, bedingt durch Chemnitzer Nachlässigkeiten in der Abwehr, offensiv an: Romario Hajrulla scheiterte zunächst an Torwart Clemens Boldt, doch hatte bei der anschließenden Ecke erneut zu viel Platz und nutzte seine zweite Chance zum 1:1-Ausgleich (30.). Anschließend wurde das Spiel lebhafter, vor allem die Chemnitzer hatten durch Niclas Walther und Lukas Stagge noch gute Gelegenheiten.