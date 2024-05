Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Bereits in der sechsten Minute wackelte das Netz des Eilenburger Tor zum ersten Mal. Ken Gipson bewegte sich über die rechte Seite in den Strafraum. Kamenz rückte raus, sodass der freistehende Cemal Sezer nach Gipsons Querpass nur noch ins leere Tor schieben musste – 1:0. Einmal getroffen, kam die Mannschaft von Bürger erst richtig auf den Geschmack. Gipson hatte in der 16. Minute die nächste vielversprechende Chance für Jena. FCE-Schlussmann Kamenz rettete in letzter Not.