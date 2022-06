Die Junge Union (JU) Thüringen ist in ihrer Haltung zum früheren CDU-Landesvorsitzenden Mike Mohring uneins. Der geschäftsführende Landesvorstand kritisierte am Mittwoch die Fürsprache mehrerer JU-Kreisvorsitzender, die eine Rückkehr Mohrings in die Spitze der Thüringer CDU befürwortet hatten. Die Stellungnahme geht auf einen Bericht der Thüringer Allgemeine zurück. Danach dränge Mohring zurück an die Spitze der CDU im Land und sondiere innerhalb der Partei seine Chancen.