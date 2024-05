Der 40-jährige, mutmaßliche Täter war nach Angaben der Polizei mit einem 27-Jährigen in einem Auto unterwegs und traf gegen Sonntagmorgen gegen 2.35 Uhr in der Plauenschen Straße auf das Opfer. Nach einem zunächst nur verbal geführten Streit kam es den Angaben zufolge zwischen den Drei zu Handgreiflichkeiten. Während der Auseinandersetzung eskalierte der Streit und der Tatverdächtige schoss mit einer Pistole mehrere Male auf den 35-Jährigen, der am Becken und am Oberarm getroffen wurde. Zum genauen Ablauf und den Ursachen des Streits ermittelt die Polizei weiter.