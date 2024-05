Seit mehr als 20 Jahren werden in Gebesee Erdbeeren angebaut. In den vergangenen Wochen wurden die erste Früchte bereits unter der Folie geerntet, mehrere Hundert Tonnen kommen in einer Saison zusammen. An diesem Dienstag beginnt offiziell die Erdbeersaison. Dazu werden in Gebesee die Erdbeerkönigin und ein Kindergarten erwartet. Traditionell wird eines der Kinder zum "Erdbeerchen" gekürt. Auch in der Gärtnerei Gloria in Erfurt läuft die Ernte bereits. Erste Früchte wurden bereits Mitte April geerntet. Ab kommender Woche können die süßen Früchte dann auch selbst gepflückt werden.