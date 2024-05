Bildrechte: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Veranstaltungstipps Wohin zu Himmelfahrt und Männertag in Thüringen?

07. Mai 2024, 11:55 Uhr

An Himmelfahrt ist viel los in Thüringen: Neben der traditionellen Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis im Eichsfeld und vielen Gottesdiensten locken zahlreiche Kultur- und Musikveranstaltungen. In Hellborn beispielsweise kann man Vogelstimmen lauschen, in Rauenstein Rühreier verzehren und in Crispendorf mit einem Bähnle fahren.