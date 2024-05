Nach dem Brand in der Stockfabrik von Wahlhausen im Eichsfeld am vergangenen Dienstag schließt die Polizei Fremdverschulden aus. Wahrscheinlich sei, dass das Feuer am 30. April durch Funkenflug entstanden sei. Es gebe keinen Verdacht auf eine Straftat. Kriminaltechniker hatten ihre Untersuchung am Montagabend abgeschlossen.