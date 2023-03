Ignorieren ist unmöglich, verbieten auch. Der Geist ist aus der Flasche, das ist auch Prof. Dr. Winfried Speitkamp klar, der als Staatssekretär für die Schulen in Thüringen zuständig ist. Nordrhein-Westfalen hat den Anfang gemacht und Thüringen will sich an dem Papier orientieren, das sich an die Lehrer richtet. In der Evolutionskette der Hilfsmittel Rechenschieber, Taschenrechner, Google ist die künstliche Intelligenz die nächste Stufe, die alles andere in den Schatten stellt.