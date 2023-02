Die Gemeinde Barleben im Landkreis Börde will den Zustand ihrer 65 kommunalen Straßenkilometer mit Hilfe künstlicher Intelligenz ermitteln. Wie die Gemeinde am Montag mitteilte, erfasst ein Smartphone an der Frontscheibe eines Fahrzeugs dabei die Straßenoberfläche. Eine Software nehme alle vier Meter ein Bild samt GPS-Spur und Zeitmarke auf.