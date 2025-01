Nach Angaben von BSW-Fraktionschef Frank Augsten unterscheiden sich beide Anträge stark. Das BSW will nach eigenen Angaben vor allem das Verhalten der Politik während der Pandemie aufklären und Lehren daraus ziehen. Der AfD geht es dagegen auch darum, "Unrecht aufzuklären und die damaligen Entscheidungsträger zur Verantwortung zu ziehen".

Das BSW und die anderen Fraktionen warfen der AfD daher vor, ein Tribunal veranstalten zu wollen. Zudem richtet sich der AfD-Antrag nach Ansicht der anderen Fraktionen vor allem an Institutionen des Bundes. Das sei aber der falsche Adressat, hieß es. Ein Thüringer Untersuchungsausschuss müsse sich um Thüringer Bezüge kümmern. Der Landtag muss in seiner Sitzung in der nächsten Woche entscheiden, ob es letztlich einen oder zwei Untersuchungsausschüsse geben soll.