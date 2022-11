Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) will die Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion zunächst nicht aufheben. Werner kündigte am Montag an, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Gesundheitsministerkonferenz am 5. Dezember zu setzen und dazu das Robert-Koch-Institut einzuladen. Die Länder müssten einheitlich handeln, einen Flickenteppich dürfe es nicht geben, so die Ministerin. Hintergrund ist der Vorstoß von Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern, die Isolationspflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Menschen aufheben wollen.

Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) Bildrechte: dpa