Sachsen-Anhalt hingegen will an der Isolationspflicht festhalten. "Nach unserem Kenntnisstand verläuft der Großteil der Erkrankungen eben nicht symptomlos, so dass eine Aufhebung der Isolationspflicht auch nicht zu einer Entspannung der Personalsituation führt", erklärte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne am Freitag in Magdeburg. Die Entscheidung hängt unter anderem mit neuen potenziellen Virusvarianten zusammen. Man dürfe deshalb jetzt nicht die Gesundheit von Älteren und Vorerkrankten aufs Spiel setzen, sagt Grimm-Benne.