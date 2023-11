Elektrogeräte wegwerfen oder reparieren? Diese Entscheidung soll den Thüringern auch zukünftig leichter gemacht werden. Wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte, soll der Fördertopf, aus dem Verbraucher einen staatlichen Zuschuss für Reparaturkosten erhalten können, wieder aufgefüllt werden. Für den Reparaturbonus würden die Landesmittel von bisher rund 600.000 Euro in diesem Jahr um weitere 400.000 Euro erhöht. Damit könnten weiterhin Anträge an die Verbraucherzentrale Thüringen auf den Zuschuss bei der Reparatur von Elektrogeräten gestellt werden, erklärte das Ministerium.