Nach Ansicht der Landeselternvertretung ist das Recht auf Unterricht mit dem Recht auf Kita-Betreuung vergleichbar. Landeselternsprecher Roul Rommeiß sagte MDR THÜRINGEN, Eltern könnten deshalb bei häufigem Unterrichtsausfall versuchen, die Kosten für Nachhilfe einzuklagen. Per Gesetz sei vorgeschrieben, wie viele Stunden in welchem Fach und in welcher Klasse zu halten sind. Darauf könnten sich Eltern berufen. Wie erfolgreich am Ende eine Klage ist, sei aber offen. Bisher gebe es keinen Präzedenzfall.