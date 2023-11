Immer mehr Anbieter in Thüringen senken die Preise für Strom und Gas. So informieren die Stadtwerke Weimar in diesen Tagen ihre Kunden, dass die Preise mit Beginn des neuen Jahres deutlich nach unten gehen. Nach einem Ausnahmejahr mit Spitzenpreisen habe sich die allgemeine Lage stabilisiert, so der Energieversorger.