Immer mehr Stromanbieter geben die fallenden Großmarktpreise an die Endkunden weiter. Inzwischen hat der Strompreis für Neukunden sich sogar wieder an den Wert vor der Energiekrise angenähert, erklärt Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox: "Wir hatten zu Krisenhöchstzeiten – also im Herbst letzten Jahres – Preise von 70 Cent die Kilowattstunde, also wirklich sehr teuer. Wir liegen aktuell wieder unter 30 Cent. Das heißt, wir sind auf Vorkrisenniveau zurückgekehrt und es gab einen Rückgang um 60 Prozent." Neukunden seien also deutlich unterhalb der Strompreisbremse von 40 Cent, ergänzt Neubauer.