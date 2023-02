Doch im Vorfeld sind einige Dinge zu beachten. So sollte etwa der Strombetreiber informiert werden. Gegebenenfalls muss er den Zähler tauschen. Der Vermieter muss gefragt und die Anlage beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angezeigt werden. "Doch das geht alles übers Internet und ist eine Sache von Minuten", sagt März. "Die Energiegenossenschaft berät außerdem, schließlich sind wir bestrebt, dass möglichst viele Menschen auf klimaneutral umstellen", so Marcel Schwalbach. Einige Gemeinden bieten sogar eine Förderung für Balkonkraftwerke an. "Es lohnt sich, sich in der eigenen Kommune zu informieren." Michael März ist überzeugt. "In vier bis fünf Jahren wird sich die Investition gerechnet haben."