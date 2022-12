Die Erdgasleitung zwischen Erfurt-Schwerborn und Kirchheilingen soll ab 2025 grünen Wasserstoff aus dem Thüringer Becken nach Erfurt transportieren. Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Ferngas Netzgesellschaft, der Windparkbetreiber Boreas und Green Wind, der Thüringer Energie-Versorgungs AG und der Stadtwerke Erfurt. Das Ziel: Die Fernwärme in Erfurt schon 2025 zu 40 Prozent aus regenerativer Energie zu gewinnen.

Der erste Schritt dazu ist nun eine Erkundung der Gasleitung mit einer Sonde, die mit dem Gas durch die Röhre mitfließt. So wird die Oberfläche der Erdgasleitung geprüft. Fehlstellen könnten ab dem Frühjahr ausgebessert werden.

In dem zurückgebauten Gasspeicher im Unstrut-Hainich-Kreis soll Erfurts Grüner Wasserstoff aufbewahrt werden können, bevor er durch die Leitung fließt. (Archiv)

In dem zurückgebauten Gasspeicher im Unstrut-Hainich-Kreis soll Erfurts Grüner Wasserstoff aufbewahrt werden können, bevor er durch die Leitung fließt. (Archiv)

In dem zurückgebauten Gasspeicher im Unstrut-Hainich-Kreis soll Erfurts Grüner Wasserstoff aufbewahrt werden können, bevor er durch die Leitung fließt. (Archiv) Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Der Wasserstoff soll später mit Hilfe von Strom aus Windkraft aus Wasser erzeugt werden. Dafür werden Windparks bei Kirchheilingen mit drei Elektrolyseuren bestückt. Und damit Fernwärme nicht nur dann vorhanden ist, wenn der Wind geweht hat, kann überschüssiges Wasserstoffgas in den riesigen unterirdischen Gasspeicher bei Kirchheilingen gefüllt werden. In Erfurt fließt der grüne Wasserstoff dann in das GuD Heizkraftwerk.