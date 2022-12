Außerdem wolle man gemeinsam verhindern, dass sozial orientierte Wohnungsunternehmen, Stadtwerke oder die Thüringer Energie AG (Teag) wegen der Energiekrise ihren Betrieb aufgeben müssen. Für den Fall, dass Unternehmen wegen der extremen Preissteigerungen an den Energiemärkten wirtschaftlich in Schwierigkeiten geraten, sagt das Land Thüringen Unterstützung zu. Laut Ramelow könne das Land mit Bürgschaften helfen, um Liquiditätsprobleme zu verhindern.

Darüber hinaus wollen die vier Partner den Thüringerinnen und Thüringern gemeinsam beim Bewältigen der hohen Energiekosten und beim Sparen helfen. In Einzelfällen könne unverschuldet in Not geratenen Familien über den Härtefallfonds des Landes geholfen werden. "Es soll niemand Angst haben", so Thüringens Regierungschef.