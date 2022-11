Gasspeicher Allmenhausen beliefert Nordthüringen

Der Gasspeicher in Allmenhausen ist ein sogenannter Porenspeicher, erzählt Martin Schreiber, ein "alter Salzstein- und Sandsteinblock", der einst Erdgasquelle war und nun als unterirdischer Speicher dient. Hier wird Gas von Frühling bis Herbst eingespeist, um es dann "für die Winterspitzen" zu verbrauchen. Freilich sei der Speicher mit 62 Kubikmeter Volumen klein, er beliefere nur Nordthüringen und sei nicht in die deutschlandweiten Gasspeichernetze eingebunden. Zum Vergleich: Der größte Gasspeicher Deutschlands in Rehden, Niedersachsen, kann vier Milliarden Kubikmeter Gas fassen.

Der größte Gasspeicher Deutschlands in Rehden, Niedersachsen, kann vier Milliarden Kubikmeter Gas fassen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

In oberirdischen Gasbehältern lasse sich das Gas noch zusätzlich stark verdichten. "Dadurch kann man das Volumen maximal reduzieren", sagt Martin Schreiber. Das habe auch zur Folge, dass der Energiegehalt ansteige und so einen Füllstand von mehr als 100 Prozent erreichen könne. "Der Druck in unserem Speicher ist nicht ganz so hoch", fügt er hinzu.

Das ist das Beste, was wir erreichen konnten. Martin Schreiber Sprecher der Thüringer Energie (Teag)