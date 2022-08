Verantwortlich dafür ist vor allem die drastische Erhöhung des Preises für jede Kilowattstunde Gas. Die viel diskutierte Gasumlage macht hingegen nur einen kleinen Bruchteil der Erhöhung aus und wird zudem durch die Senkung der Mehrwertsteuer in beiden Fällen fast komplett ausgeglichen.



Dabei hilft die Gasumlage indirekt vor allem in Ostdeutschland. Dort kam in der Vergangenheit fast nur russisches Gas zum Einsatz. Den Wegfall zu ersetzen, ist für die großen Importeure so kostspielig, dass sie Pleite gehen würden. In der Folge müssten ihre Kunden – Stadtwerke und kleinere Gashändler – das Gas selbst beschaffen und noch deutlich höhere Preise zahlen.



Experten konnten den Effekt schon im Frühjahr sehen, als zu Beginn des Ukraine-Krieges die Preise für Heizöl in Brandenburg auf 2,10 Euro pro Liter stiegen, am Niederrhein aber nur auf 1,60 Euro. Normal sind Preisunterschiede von maximal 10 Cent zwischen unterschiedlichen Gebieten in Deutschland.

Neben den beiden Gasgiganten Uniper und SEFE (ehemals Gazprom Germania) haben sich auch noch ein paar gewiefte Händler für die Gasumlage als Konzern-Rettungspaket angemeldet, aber das ist eine andere Frage.