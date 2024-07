Warnzeichen für Erdfälle gibt es den Experten zufolge nicht. In bekannten Risikogebieten würden gemeinsam mit dem Land Thüringen Erkundungsmaßnahmen durchgeführt sowie punktuell Frühwarnsysteme installiert. Die prominentesten Erdfälle in urbanen Räumen ereigneten sich dem TLUBN zufolge vor allem im Jahr 2012, damals unter anderem in Schmalkalden, Tiefenort, und in Nordhausen-Salza. In Bottendorf wurde 2021 ein größerer Erdfall verzeichnet, in Oberrohn werden seit nunmehr 30 Jahren intensive Senkungen im Bereich einer Bahnstrecke beobachtet.