Das Hochwasser zum Jahreswechsel sorgt für ein gestiegenes Erdfall-Risiko in Thüringen. Seit Jahresbeginn hat es vier Erdfälle in Thüringen gegeben, drei davon in Nordthüringen, teilte das Landesamt für Bergbau mit. Betroffen sind vor allem Karstgebiete mit leicht löslichem Gestein. Ändern lasse sich die Situation nach Aussagen der Experten nicht.