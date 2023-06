Im Grenzlandmuseum Teistungen wird von Mittwoch an daran erinnert, dass vor 50 Jahren der "Kleine Grenzverkehr" über den Grenzübergang Duderstadt-Worbis begann. Der Hintergrund: Der Grundlagenvertrag von 1972 brachte Reiseerleichterungen für DDR-Bürger im grenznahen Raum. Sie konnten erstmals seit dem Mauerbau offiziell Verwandte in Westdeutschland besuchen. Bis zur Grenzöffnung im November 1989 passierten rund sechs Millionen Reisende den Grenzübergang Duderstadt-Worbis.

Hochzeit, Firmung, runder Geburtstag: Das waren Gründe, die ab 1973 einen Verwandtenbesuch im Westen möglich machten. Doch es gab bürokratische Hürden. Sechs Wochen vorher musste man einen Antrag stellen, eine Beurteilung vom Betrieb einholen, Befragungen und eine Überprüfung von Volkspolizei und Stasi über sich ergehen lassen, erst dann gab es den begehrten Reisepass. Doch nur für einen Ehepartner. Der andere musste quasi als "Pfand" in der DDR bleiben. So sollte Republikflucht verhindert werden.

Für BRD-Bürger war es einfacher. Westdeutsche mussten aber an der Grenze oft schikanöse Durchsuchungen erdulden. Die mitgebrachten Dinge waren in der DDR Mangelware: Bohnenkaffee, Schokolade, Backzutaten oder Jeans, alles war begehrt. Im Eichsfeld, so berichten Zeitzeugen, wurde auch Schlachtereibedarf geschmuggelt, so zum Beispiel Schweinedärme für die Hausschlachtung.