Im kommenden Jahr treten zwei weitere Länder dem Schengen-Raum bei. Wie die spanische Ratspräsidentschaft auf der Plattform X mitteilte, verständigten sich die EU-Länder am Samstag darauf, Rumänien und Bulgarien in den Verbund aufzunehmen. Demnach sollen ab Ende März 2024 die Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen aufgehoben werden. Wann die Kontrollen an den Grenzen an Land entfallen, ist noch unklar.