Dabei sollte es eigentlich um Europa gehen. Wohlstandsmaschine für Deutschland oder Geldvernichtungsorganisation? Von Höcke kommt die übliche AfD-Erzählung vom bürokratischen Monster in Brüssel, das den gemeinen Thüringer am Gängelband führt und ihm das Geld aus der Tasche saugt – also die übliche steile These in einem Bundesland, dass seit der Wende in Größenordnungen von Zahlungen aus Brüssel profitiert. Was man auch gar nicht übersehen kann, wenn man offenen Auges durchs Land geht.