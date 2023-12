Laute Explosionsgeräusche in Thüringen haben am Freitagabend mehrere Feuerwehren auf den Plan gerufen. Ursache waren nach Angaben der Luftwaffe zwei Kampfflugzeuge, die über Thüringen in den Überschallflug gingen. Das habe die Geräusche verursacht, sagte ein Sprecher der Luftwaffe MDR THÜRINGEN. Bei den beiden Flugzeugen handelte es sich den Angaben zufolge um eine sogenannte Alarmrotte.