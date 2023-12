In der Werratalkaserne in Bad Salzungen sind am Donnerstag 127 Rekruten der Bundeswehr vereidigt worden. Bei einem feierlichen Appell gelobten die Soldaten und Soldatinnen, der Bundesrepublik treu zu dienen. Sie durchlaufen derzeit im Panzergrenadierbataillon 391 der Bundeswehr ihre Grundausbildung.