In Sachsen-Anhalt ist in der Nacht zum 8. Dezember die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs weggefallen. Sachsen-Anhalt ist damit das erste Bundesland, das auf diese Regel verzichtet. Die bis dahin gültige Eindämmungsverordnung ist am 7. Dezember ausgelaufen. Darauf hat sich das Kabinett verständigt, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Vorfeld auf einer Pressekonferenz.