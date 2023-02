Floh-Seligenthal

Fünf eigene Wagen wird der Flöher Kirmes- und Karnevalsverein FKK am Sonntag (19. Februar) auf die Straße schicken, wenn der Faschingsumzug durch Floh-Seligenthal rollt. Auch befreundete Karnevalsvereine und altbekannte Umzugsgruppen sollen mit von der Partie sein. Unter dem Motto "Net Frau net Mo boas da no" geht es 14:11 Uhr los.

Heldburg

Die historische Altstadt bildet die Kulisse für den Festumzug in Heldburg. Start ist am Sonntag (19. Februar), 13:30 Uhr. Danach wird noch Kinderfasching gefeiert.

Ilmenau

In Ilmenau rollen die Festwagen am Sonntag (19. Februar), 14:30 Uhr, an der Festhalle los. Traditionell säumen Tausende Gäste die Route durch die Stadt. Der Zeremonienmeister erwartet dann die Feiernden - angeführt vom Elferrat und dem Prinzenpaar - am Rathaus, wo schließlich alle Wagen vorgestellt werden.

Kaltensundheim

Besonderen Grund zum Feiern hat der Karnevalsverein Kaltensundheim: Der KKV begeht die 40. Saison. "Soinde Helau!" heißt es am Sonntag (19. Februar) ab 14:30 Uhr beim großen Faschingsumzug. Danach geht die Party im Gebäude der Feuerwehr mit dem Hahnbergduo weiter.

Römhild

Um 13:30 Uhr startet am 19. Februar der Festumzug durch die Stadt. Danach gehts zu Tanz und Prämierung ins RKG Vereinsheim. Es spielt Logo die Band.

Sonneberg

Wie in vielen anderen Orten war auch der Umzug in Sonneberg in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nun wollen die Narren am Faschingsdienstag (21. Februar) wieder durch die Straßen ziehen. Treffpunkt ist in der Coburger Straße an der Kreuzung zur Erholungsstraße. Ab 14 Uhr geht es dann durch die Innenstadt zum Bahnhofsplatz. Hunderte Schaulustige werden an den Straßenrändern erwartet.

Wasungen