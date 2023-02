Schon in wenigen Tagen finden die ersten Auftritte statt. Die Veranstaltungen führt der Verein in der Stadthalle Bad Blankenburg durch. 600 Gäste passen zu den Faschingsabenden in den Saal. Eigentlich ist der Saal zu groß, sagt Präsident Lutz Krämer, denn die Miete ist für den Verein kaum noch zu stemmen. "Wir würden uns manchmal einen kleineren Saal wünschen. Die Stadthalle ist zwar sehr gut ausgestattet, aber die Kosten fressen uns auf."