Das Interesse an einem Beruf in der Forstwirtschaft ist in Thüringen ungebrochen groß. Laut Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt, würden die Zahl der Bewerber regelmäßig deutlich die der Ausbildungsstellen überschreiten. Allein für dieses Jahr würde es demnach bereits 140 Interessenten für 24 Lehrstellen zum staatlich geprüften Forstwirt geben.