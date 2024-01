Verkürzte Schonzeiten für Wild in Thüringen und Brandenburg

Auch Thüringen setzt für den Waldumbau auf eine verstärkte Bejagung. Dafür wurde bereits 2022 die Schonzeit für Rehböcke und Schmalrehe verkürzt.

Bildrechte: MDR/Karina Heßland Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij sagte dazu: "Wir müssen nach den massiven Waldschäden der vergangenen Jahre die Wiederbewaldung noch effizienter voranbringen. Die Waldverjüngung und der Waldumbau werden zunehmend durch Wildverbiss bedroht." Deshalb habe der Forstausschuss des Landtags einer Schonzeitverkürzung zugestimmt.

Auch in Brandenburg soll eine Jagdrecht-Novelle den Abschuss von Rehwild erleichtern. So soll die Jagdzeit um zwei Wochen bis zum 31. Januar verlängert werden. Außerdem sollen Jäger zukünftig finanziell dafür aufkommen, wenn der Wildschaden an einzelnen Baumarten zu groß wird.

Genetische Verarmung von Wildtieren

Dass Hirsche und Rehe überhaupt ein Problem für den Wald darstellen, ist auch auf die zunehmende Ausbreitung des Menschen zurückzuführen. Die scheuen Tiere äsen eigentlich gern auf Wiesen, werden aber durch Straßenbau, der ihre Lebensräume zerschneidet und Erholungssuchende im Wald zunehmend unter Druck gesetzt. Sie ziehen sich immer tiefer in den Wald zurück, wo sie die Triebe junger Bäume anknabbern und die Rinde abschälen. Studien haben gezeigt, dass Hirsche weniger an Bäumen knabbern, wenn sie mehr Gräser zur Verfügung haben und sich über weite Flächen frei bewegen können.

Bildrechte: Droemer Knaur Das Zurückdrängen des Wildes hat auch Konsequenzen für die Genetik der Tiere. In vielen Bundesländern sind nämlich zusätzlich noch sogenannte Kerngebiete definiert, in denen sich das Wild bewegen darf. Tritt es aus diesen heraus, ist es zum Abschuss freigegeben. Das hat Jäger und Forstwissenschaftler Marcus Schwarz zufolge die Konsequenz, dass sich das Wild nur noch in diesen geschützten Gebieten reproduzieren könne. "Das führt zu einer immensen genetischen Verarmung."

Schwarz bejagt selbst zwei Reviere in Sachsen und hat sich in seinem Podcast mehrfach kritisch zu den Rahmenbedingungen für die Jagd geäußert. Er hält die Abschusszahlen, die in manchen Forstbezirken angesetzt werden für zu hoch.

Deutscher Jagdverband: Alternativen zur flächendeckenden Jagd

Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband versteht das Verbiss-Problem. Doch eine flächendeckende Verstärkung der Jagd ist für ihn nicht die Lösung. "Wenn wir den Jagddruck auf der gesamten Fläche und über immer längere Zeiträume erhöhen, dann wird das Wild immer heimlicher und zieht sich genau in die Bereiche zurück, wo es eigentlich nicht rein soll, weil da Deckung ist." Reinwald plädiert daher für eine konzentrierte Jagd um Aufforstungsflächen herum, bei gleichzeitiger Einrichtung von Ruhezonen für das Wild. Auch Flächen mit alternativer Nahrung wie Brombeere oder Weichhölzern wie Pappel und Birke hält er für eine gute Idee.

Auch eine Verkürzung der Schonzeiten lehnt Reinwald klar ab. "Die Aktivität von Rehen und Hirschen ist im Spätwinter am geringsten, die Leben in der Zeit auf Sparflamme." Werde dann Ende Januar ein Drückjagd durchgeführt, seien die Tiere gezwungen, ihren Stoffwechsel wieder hochzufahren. Die Konsequenz sei, dass bei den Tieren der "Treibstoff" möglicherweise nicht bis in den März reiche. "Und dann gehen sie erst recht an die jungen Bäume und knabbern an den Trieben oder schälen die Rinde."